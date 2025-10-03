BTSメンバーJIN（ジン）が2日、ファン交流プラットフォームWeverseで、ソロ・ファンコンサートの追加公演情報を伝えた。31日から2日間、ソウル郊外の仁川（インチョン）で開催し、オンライン・ストリーミングも実施する。JINの初ソロファンコンサートツアーは6月、ソウル郊外の高陽（コヤン）からスタートし日本、米国、欧州など計9都市、18回公演を行ってきた。今回の公演は、ツアーの最後となるアンコール・コンサートとなる。全