妹を殺害された過去を持つ、いわゆる犯罪被害者の遺族でありながら、元受刑者の更生支援を続けている人物がいる。カンサイ建装工業株式会社の代表取締役を務める草刈健太郎さんだ。7歳下の妹・福子さんを失ったのは2005年12月1日のこと。アメリカで映画の脚本家を目指していた福子さんを、アメリカ人の夫が殺害したのだ。◆薬を服用を理由に、加害者は無罪を主張「妹が亡くなったと連絡を受け、すぐにアメリカに向かい、凄惨な事件