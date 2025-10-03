漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の公式Xが3日までに更新。1回戦を突破したお笑いコンビ、18組を発表した。その中に、「入間国際宣言」の名前があった。入間国際宣言の千葉ゴウ（39）は今年3月まで脳梗塞で入院。失語症だと告白していた。その後、9月に復帰したばかりだった。千葉はXで「なんか、大阪王将行ってたら一回戦受かってましたわ！！！！！やった！！ありがとうございます！」と喜びのポスト。インスタグラ