10月1日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、間宮祥太朗が出演。WEST.の重岡大毅との仕事で戸惑ってしまったことを明かした。【関連】間宮祥太朗、“声に惹かれる”憧れの女優を明かす「中学生ぐらいから…」番組中、“仕事でイライラしたこと”を聞かれた間宮は、「宣伝で雑誌の稼働がある時とかにアイドルの子と2人でとか。この間で言うと、WEST.のしげ（重岡）と共演した時に」と、話を切り出した。続けて、「アイドル誌の