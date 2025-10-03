朝ドラ「ばけばけ」（NHK）のモデルとなった、文学者・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。八雲のひ孫である小泉凡さんは「ハーンの前半生はギリシャ人の母と別れ、アイルランド人の父に死なれ、片目の視力を失うという苦難の連続だった」という――。※本稿は、小泉凡『セツと八雲』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■175年前、ギリシャの英国領の島に生まれた八雲は、1850（嘉永3）年6月、ギリシャ・レフカダ島に生まれ