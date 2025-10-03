個人型確定拠出年金iDeCo（イデコ）の制度変更が2026年1月に迫る。FPの浦上登さんは「iDeCoは60歳にならないと引き出せないが、NISAにはない大きなメリットがあり、自営業者だけでなく、会社員にとっても検討する価値がある」という――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■2026年、27年の改正は「iDeCo改悪」なのかiDeCoは2027年1月1日から加入（可能）年齢が70歳に引き上げられ