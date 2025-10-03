コラボアイテムや注目ブランドの新作をはじめ、普段の装いを格上げしてくれるアイテムが続々到着。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！機能素材だから雨の日も安心！ 防水ダウンスカーフ\48,400（F/CE.（R）×NANGA／エフシーイーフラッグシップストアトウキョウ TEL. 03-6452-5867）軽量で保温性に優れたダウンスカーフは、スリットから腕を通せばベストのように着用できる。透湿防水機能素材を使用。チェック柄