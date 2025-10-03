アメリカ人の約3人に2人が政治的な分断が深刻で、国の問題を解決できない程度に達していると感じていることがわかりました。ニューヨーク・タイムズなどは2日有権者1300人以上を対象に行った世論調査を公表しました。それによりますと、アメリカ人の3人に2人に上る64％が政治的な分断があまりにも深刻で、国の問題を解決できない程度に達していると感じていることがわかりました。これは42％だった2020年の調査から20％以上の増加