戸部警察署（資料写真）神奈川県警戸部署は２日、入管難民法違反（虚偽申請）の疑いで、横須賀市太田和２丁目、会社役員の男（５５）を逮捕した。逮捕容疑は、フィリピン国籍で厚木市に住む飲食店従業員の女（３４）＝同罪などで起訴＝と共謀して昨年６月１４日、女の夫で６０代男性＝同法違反容疑で書類送検＝になりすまし、出入国在留管理庁に女の在留期間更新許可を申請して許可を受けた、としている。署によると、女と男