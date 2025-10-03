主人公・橋本葉月(はしもとはづき)は、夫との結婚を機に転職。念願だったケーキ屋で働くことに。このとき、葉月さんの教育係として紹介されたのが、ベテラン従業員・加藤さん。初対面での印象は、「性格がキツそうな雰囲気の人」でした。この悪い予感は、的中してしまいます…。『お局さん、今は令和です』をダイジェスト版でごらんください。 人員不足だったのも、加藤さんがキツくなる原因の1つだったのかもしれませ