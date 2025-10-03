◆第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）有力候補の一角とされていたエストレンジ（牝４歳、英・デビッド・オメーラ厩舎、父ナイトオブサンダー）が内視鏡検査で異常が見つかり、出走を取り消すことが３日、分かった。現地時間２日、英レーシングポストが報じている。２日に枠順抽選会が行われ、エストレンジは大外の１８頭のゲート番になっていた。出走を取り消した結果、１７