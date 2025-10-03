もし夫の不倫の証拠を見つけてしまったら、あなたならどうするでしょうか。離婚一択だという人もいれば再構築を望む人もいるでしょう。この記事では、夫が社内不倫をしていることがわかりこれからどうすれば良いのか悩んでいるという投稿を紹介します。3人目妊娠中で離婚は望んでいないという投稿者さん。しかし、いざ再構築のことを考えるとどう行動すべきなのか悩んでしまうそうです。 3人目妊娠中に夫の社内不倫が発覚