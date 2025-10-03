下着ブランド「ウンナナクール」と包装用品メーカー「シモジマ」が初のコラボレーションを実現。シモジマ創業100周年を記念して、レトロ可愛い包装紙柄を取り入れた特別なコレクションが誕生しました。インナーからルームウェアまで全7アイテムがラインアップし、全国のショップやオンラインストアで順次発売されます。懐かしさと新しさを兼ね備えた魅力に注目です♪ ウンナナクール×