【シカゴ共同】米大リーグのワイルドカードシリーズ第3戦で2日、今永昇太、鈴木誠也の所属するカブスがシカゴで行われたパドレス戦に勝ち、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。ダルビッシュ有、松井裕樹のいるパドレスは敗退。