トランプ米大統領＝9月23日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは2日、米軍によるベネズエラからの「麻薬運搬船」攻撃を巡り、トランプ大統領が議会に通知した文書で、米国は麻薬密輸組織と「非国際武力紛争」状態にあると定義したと報じた。国際法上、非国家組織と戦争状態にあることを示す言葉で、攻撃を正当化。密輸組織は「非国家武装集団」であり、密輸は「米国への武力行使」に