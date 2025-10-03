将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で開幕した。前日の2日には、対局場検分を行ったほか、前夜祭にも出席。並行して臨んでいる防衛戦の王座戦では連敗を喫し後がない状況となっているが、「しっかり休息をとってきた」とリフレッシュしたことをアピール。防衛5連覇で永世竜王の称号獲得を