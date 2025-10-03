＜サンダーソンファームズ選手権初日◇2日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーは、来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う秋の陣『フェデックスカップ・フォール』の第2戦を迎えている。第1ランドが終了し、7アンダー・首位タイにはエリック・コール、サム・ライダー、ダニー・ウォーカー（いずれも米国）、ガリック・ヒーゴ（南アフリカ）が並んだ。〈写真〉