＜ロッテ選手権2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーのハワイ戦は第2ラウンドが進行している。現在ポイントランキング102位で来季のシード権獲得に向けて挑んでいる渋野日向子は、日本時間午前7時58分に1番からティオフ。2メートルのチャンスにつけるも、惜しくも外しパーで滑り出した。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較日本勢は11人が出場している。イーグル発進を決め