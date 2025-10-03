将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第１局が３日、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で始まった。藤井竜王にとっては５連覇と史上３人目となる永世竜王資格の獲得、佐々木八段にとっては初タイトルとなる竜王戴冠（たいかん）がかかる。振り駒の結果、藤井竜王