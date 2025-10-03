「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、カブス３−１パドレス」（２日、シカゴ）カブスが２勝１敗でワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）突破を決めた。鈴木誠也外野手は「５番・右翼」で出場し、二回の第１打席でパドレス先発のダルビッシュ有投手から左翼線二塁打。今シリーズ全３戦連続の長打をマークして勝利に貢献した。カブスは二回、先頭のタッカーが右前打で出塁。無死一塁で鈴木が１ストライクからの２球目、ダルビッ