アメリカの電気自動車大手テスラは9月までの3カ月の販売台数が2024年の同じ時期と比べ7％増えたと発表しました。プラスに転じるのは3四半期ぶりで、電気自動車向けの税制優遇が廃止されるのを前にした駆け込み購入で押し上げられたとみられます。テスラが10月2日に発表した2025年7月から9月までの自動車の販売台数は、2024年の同じ時期と比べ7．4％増えておよそ49万7000台で市場予測を上回りました。トランプ政権は9月末に電気自動