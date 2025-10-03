3日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比25ポイント安の2万7855ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7788.14ポイントに対しては66.86ポイント高。 株探ニュース