◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）パドレスが２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦でカブスに敗れ、敗退が決定した。パドレスの先発・ダルビッシュ有投手（３９）は渡米後最短となる１回０／３で降板。２１球を投げて４安打２失点１奪三振の内容だった。打線は先発タイヨンを打ち崩せず、４回２安打無失点の好投を許すと、その後