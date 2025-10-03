弱い日本雇用統計もドル円反応薄、このあとの植田日銀総裁を警戒失業率1年ぶり高水準 日本8月の雇用統計は失業率が2.6%と予想以上に上昇、昨年7月以来の高水準となった。有効求人倍率は1.20と予想外に低下、2022年1月以来の低さ。 弱い雇用統計でもドル円の値動きは限定的。このあとの植田日銀総裁の講演が警戒されているようだ。タカ派発言が出れば10月利上げ観測は一段と高まり、ドル円はきのうの安値を割り込む可能性も