鹿児島大学大学院理工学研究科長・教授の小山佳一さん（写真：筆者撮影）【写真を見る】景品の重心の位置を考えるのがコツ？【クレーンゲームの研究をまとめているノートも】仕事が終わって帰宅したら疲れて何もできない──。そんな人がいる一方で、時間、体力、お金をやりくりしながら趣味に没頭するビジネスパーソンがいる。彼らはなぜ、その趣味にハマったのか。どんなに忙しくても、趣味を続けられる秘訣とは。連載 隣の勤め