ケイティケイが続伸、６００円台前半のもみ合いを経て上放れる動きをみせている。同社は再生トナーなどのリサイクル商品を中心にＯＡ関連商品を販売するほか、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入支援業務などにも展開し収益拡大基調を鮮明としている。２日取引終了後に発表した２６年８月期の業績予想は営業利益が前期比１０％増の４億７０００万円と２ケタ成長を予想し、５期ぶりの過去最高