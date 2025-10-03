Photo: 長谷川賢人 親指の可動域が広がりました。大画面が求めて人生初のPlusモデル、iPhone 16 Plusを買ってはや一年。今こそ慣れたものの、手の小さいの筆者にとっては落としそうになったり、キーボードの端っこまで指が届かなかったりとちょっとした苦労続きでした。そして今年、愛用のPlusモデルがなくなり、代わりに最薄モデルのiPhone Airが登場しました。薄さや軽さに目が行きがちで