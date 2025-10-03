エンファム.は10月、全国5カ所にて親子イベント「リトル・ママフェスタ」を開催する。キッズレース(事前予約制)同イベントは、「ママたちが集まる場所をつくる」をコンセプトに、マタニティ〜未就学児の親子を対象とした企画。親子で楽しめるステージやキッズレース、おひるね・おすわりアート撮影会を展開するほか、ハロウィン気分が楽しめるフォトスポットや、秋ならではの装飾も登場する。5日は「夢メッセみやぎ 本館展示ホール