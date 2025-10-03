男子SPで演技する西野太翔＝グダニスク（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第6戦ポーランド大会は2日、グダニスクで行われ、男子ショートプログラム（SP）の西野太翔（神奈川・星槎国際高横浜）は自己最高を更新する78.81点をマークし、首位発進した。蛯原大弥（東京・駒場学園高）は76.57点の3位。（共同）西野太翔（ISU提供・ゲッティ＝共同）