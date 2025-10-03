女優の綾瀬はるか（40）のマネジャーのインスタグラムが3日に更新され、人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」とのショットを公開。反響を呼んでいる。投稿では「Mrs. GREEN APPLEさんの新曲【GOOD DAY】のMVに出演させていただきました！」と報告。ワンピースを着た綾瀬を中心に、藤澤凉架、大森元貴、若井滉斗が囲み笑顔のショットを投稿。「ぜひご覧ください」と呼びかけた。フォロワーからは「好きと好きのコラボ」「めっち