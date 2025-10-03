将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で開幕した。藤井竜王は防衛5連覇達成で「永世竜王」の資格獲得がかかるシリーズに。2期連続で挑戦者となった佐々木八段との、最高峰タイトルの初戦を制するのはどちらか。振り駒の結果、先手は藤井竜王に決まった。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の