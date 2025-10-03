BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が2日までにインスタグラムを更新。保護犬を迎えたことを報告した。三山は「保護犬のベネを家族に迎え入れていました」と報告し、愛犬2匹の写真を投稿した。続けて「そして兄弟犬であるダグくんの里親さんはなんとMY FIRST STORYのNobさんでした」と明かし「感謝で奇跡的な出会いもある中、ノブさんと話して野良犬の存在を少しでも多く知ってもらえるきっかけになったり、助かる命が増え、殺処分