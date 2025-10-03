ファッション誌「VOGUE JAPAN」公式アカウントが2日までにインスタグラムを更新。歌手中森明菜（60）の最新ショットを披露した。公式アカウントでは「中森明菜、新章を生きる」とつづり、中森のショットを投稿した。ゴージャスな雰囲気の漂う黒ドレス姿、ナチュラルな魅力のジーンズ姿をアップしている。続けて「昭和の"かわいいアイドル"全盛期に、ハスキーな歌声と涼やかな魅力で圧倒的な存在感を放った彼女。楽曲とともに多くの