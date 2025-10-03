元モーニング娘。のタレント新垣里沙（36）が2日までにインスタグラムを更新。9月30日をもって公演を終了した、東京ディズニーシーのショー「ビッグバンドビート」を見納めしたことを報告した。新垣は「最終日、、やっぱり諦めきれずに、インパして、、、ダメ元でディズニーシーに行ってドキドキしながら抽選したら、、、なんと、2回目公演当りまして!!!最終日見納めできました!!!」と報告し、当日の様子を写真で投稿した。当日の