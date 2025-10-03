元AKB48板野友美（34）が2日までに、インスタグラムを更新。長女とのショットを公開した。板野は「夏の思い出娘と花火」とコメントし、長女と花火を鑑賞する姿を投稿した。板野が長女を抱っこして花火を鑑賞する姿のほか、長女の顔が隠されていない貴重なショットも披露している。板野は「いつの間にか10月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」と記した。この投稿にフォロワーからは「ともちんの目が優しいママさんにな