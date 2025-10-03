レッドソックス選手の妻らで構成する家族会の公式インスタグラムが2日（日本時間3日）に更新され、地区シリーズ進出に向けて、夫人らが赤い“ポンポン”を手にエールを送る集合写真が公開された。レッドソックスはヤンキースとのワイルドカードシリーズを1勝1敗でこの日を迎えており、試合に勝利すればブルージェイズとの地区シリーズ進出が決まる。夫人らはチアダンスなどで使われる球団カラーの赤色の“ポンポン”を手に、