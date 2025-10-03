1児の母で俳優の土屋太鳳（30）が、アクションシーンの練習風景動画を披露。第1子出産からの体の変化について赤裸々に明かした。【映像】土屋太鳳、親子ショット2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）との結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。これまでInstagramで、神戸の街を散策する姿や、実家で一緒に寝ている写真など、我が子との日常を発信してきた。アクション