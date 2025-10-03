就職相談の順番を待つ人＝2020年、東京都内のハローワーク厚生労働省が3日発表した8月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.02ポイント下回る1.20倍で、2カ月ぶりに低下した。総務省が同日発表した完全失業率（同）は、前月より0.3ポイント高い2.6％で、5カ月ぶりに悪化した。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。有効求人数は前月比1.0％減、有効求職者数は0.7％増だった。厚労省