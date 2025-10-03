やっぱりチームの大黒柱“最速最強”はこうでなくっちゃ。10月2日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が今期2戦目で初トップを獲得。計7回のアガリを決めて存在感を示した。【映像】“最速最強”多井の鮮烈な7回のアガリ第1試合は白鳥翔（連盟）が3着で、この時点で渋谷ABEMASは最下位に位置。まだリーグが始まったばかりとはいえ、多井は結果を出したいところだった。そん