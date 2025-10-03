アルピニストの野口健氏（52）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。北海道にある日本最大の湿原「釧路湿原」付近で大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設が進められている問題で、2日に現地を視察した上で会見を行った。「メディアの多さに驚きました。現場視察から釧路の鶴間市長との意見交換、そして記者会見とここまでお集まり頂けるのかという程に。改めて釧路湿原メガソーラーへの関心の高さを感じました」と記述。そして