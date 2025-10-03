タレント野呂佳代（41）が2日までにインスタグラムを更新。9月30日をもって公演を終了した、東京ディズニーシーのショー「ビッグバンドビート」の思い出をつづった。野呂は「私のBBBの思い出ビッグバンドビート大好きだった。ショーの中で1番好きでした。特にミッキーが本当にカッコよすぎて、惚れてしまいました。ダンスができて、ドラムができてこのショーのミッキーが1番カッコよくて好きだった」とつづり「ビッグバンドビー