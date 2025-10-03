腎臓病の常識は大きく変わりました（写真：Hanna / PIXTA）【自宅で簡単「腎臓リハビリ」8選】臓器100年時代を生き抜くための腎臓ケアのやり方昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされてい