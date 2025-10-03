◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）２２歳の久世夏乃香（くせ・かのか、フリー）が３バーディー、ボギーなしの３アンダー６９で回り、首位と４打差の２６位で発進した。前半の９番、後半の１０番で約１メートルにつけて２連続バーディー。１４番パー５でも第３打を１メートルに寄せて伸ばし、ノーボギーで初日を終えた。パー