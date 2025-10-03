３日午前０時１０分頃、三重県名張市上小波田の国道１６５号で、通行人から「車が横転し、人が出血した状態で倒れている」と１１０番があった。県警名張署員が駆けつけると、軽乗用車が横転し、６人が路上で倒れていた。全員が病院に搬送されたが、男性２人、女性３人の計５人が死亡。残る男性１人は重傷で、命に別条はないという。同署によると、６人は１０歳代〜３０歳代くらいとみられ、身元の確認を急いでいる。現場は山あ