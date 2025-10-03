i-dle¤Î¥ß¥ó¥Ë¤¬¡¢âÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¥Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡ÈÈ©¸«¤»»Ñ¡É¥ß¥ó¥Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¡×¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÅº¤¨¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ß¥ó¥Ë¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÇþÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ë¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬Èà½÷¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¿Í¤Î¿§