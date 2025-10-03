◎全国の天気西日本は広く雨で、夜は九州や四国を中心に、激しく降る所がありそうです。関東と東海は沿岸部ほど雲が多く、こちらもパラパラと弱い雨の降る所がありそうです。一方、北日本と北陸は晴れる見込みです。◎予想最高気温札幌、青森、仙台は27℃で平年より大幅に高くなりそうです。関東から西日本も27℃くらいの所が多く、東京と名古屋は28℃、大阪は27℃の予想です。広島は22℃で、前日より5℃も低くなりますので、服装