富邦ガーディアンズと共同企画イベントパシフィックリーグマーケティング（以下、PLM）は、9月5日から7日までの3日間にわたり、台湾でパ・リーグ6球団のプロモーション活動を展開した。「プロ野球の新しいファンを増やす」というミッションを掲げ、ファン市場の拡大を目指しているPLM。2025年のパ・リーグ主催試合は北米、台湾、韓国、中南米で放映・配信されているが、特に結びつきの強いのが台湾だ。台湾での放送・配信が12