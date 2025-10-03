JR九州によると、3日午前6時半ごろ、長崎線東諌早〜諌早で回送列車が走行中、橋りょうの安全確認を行った。この影響で同8時10分現在、同線や長崎旧線、佐世保線、大村線でダイヤが乱れている。▶JR九州・運行情報