かも汁加茂市の家庭料理としてよく食べられていた「かも汁」を缶詰にした。しょうゆベースの塩気のあるスープに、８０グラム以上のかも肉が入る。ニンジンやタケノコなどの野菜もふんだんに入り、食べ応え十分だ。商工会議所などが商品開発同市を流れる加茂川ではかつて、かもが泳ぐ姿がよく見られた。１９７０〜８０年代に行われた河川の改修工事後、かもが減少。かもがすむ川を取り戻し、街の活性化を図ろうと、８９年に地元