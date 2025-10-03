運転免許が必要なペダル付きバイク「モペット」を運転免許が不要な「特定小型原動機付自転車（特定原付）」と客に偽って販売したとして、大阪府警は２日、中国籍の販売店経営者（４１）（堺市南区）を詐欺や偽計業務妨害などの疑いで書類送検した。発表によると、経営者は１〜３月頃、大阪市中央区の販売店で、特定原付などと説明して３人にモペットを販売。計約２６万円をだまし取り、客に本来の用途ではない特定原付のナンバ